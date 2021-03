Vandeadvokaat Simmo Saare juhtumist: mitmed komisjoni põhjendused õõnestavad meie demokraatliku vabariigi põhiväärtusi

Mitmed töövaidluskomisjoni otsuses toodud põhjendused õõnestavad meie demokraatliku vabariigi põhiväärtusi. Näiteks leidis töövaidluskomisjon, et terviseameti kommunikatsioonijuhi ülesanne oli tegeleda kõrgemate ametnike valitud joont järgides kriisi rahustamise ja terviseameti ning sotsiaalministeeriumi usalduse säilitamisega avalikkuse ees. Seda hoolimata Simmo Saarele ametis töötamise ajal näkku vaadanud karmist tõsiasjast, et vastutavad ametnikkonnad ei tegelenud eelmise aasta suvel ja sügisel aktiivselt koroonaviiruse teiseks laineks valmistumisega, sealhulgas vaktsineerimiskava planeerimise ja koostamisega. See on paljuski tinginud Eesti läbikukkumise pandeemia ohjeldamises ja kahetsusväärse kaose vaktsineerimisega, kus me täna oleme. Kahjuks on tegemist kurbade faktidega: terviseameti andmetel viimase 24 tunni jooksul tuvastasti Eestis 1429 uut nakatunut, haiglaravil on hetkel 692, juhitaval hingamisel 48 inimest. Kokku on Eestis nakkusjuhte olnud 100 437 ja surnud 836 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Inimesi sureb iga päev.