E-kindlustust kasutavad enim pensionärid ja mootorratturid

„E-kindlustuse loogika on lihtne - kui auto või mootorratas seisab, siis kindlustusmakset maksma ei pea. Kindlustuse hind kujuneb selle põhjal, mitu päeva inimene sõidukit kasutab. Näeme, et see võiks eriti vajalik olla just nüüd, mil piirangud on oluliselt karmistunud, sest inimesed on rohkem kodukontorites ja kasutavad sõidukit ilmselt harvemini või ebaregulaarsemalt. Seda tõestab ka statistika, sest aastaga on e-kindlustuse kasutajate arv kasvanud 45 protsenti," ütles ERGO partnersuhete osakonna projektijuht Nadežda Värk.