Töötaja areng ei tähenda ainult töökoha vahetamist

1940. aastatel Suurbritannias asutatud DS Smith on tänapäeval ülemaailmne ettevõte, kus töötab 29 000 töötajat kokku 34 riigis. Nende Eesti üksus – DS Smith Packaging Estonia AS on Eesti turul lainepapi ja -pakendite tootmise liider. Ettevõte kavatseb jätkata investeeringuid töötajate värbamiseks, luues karjäärivõimalusi nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes tehastes.



1. Milliseid karjääri- ja eneseteostusvõimalusi teie ettevõtte tegevusvaldkond pakub?

Pakenditööstusel on tänapäeva majanduses väga oluline roll. Enne kui hakkasime tooteid internetist ostma, mõtlesime pakenditele väga harva. Eelmisel aastal näitas COVID-19 kogemus meile kui tarbijatele, et korralikult kujundatud ja jätkusuutlik pakend on tootja ja lõpptarbija vahel väga oluline „lüli“.

Eesti turul on DS Smith Packaging Estonia AS selge liider nii lainepapi kui ka lainepapist pakendite tootmisel. Meie toodetel on oluline osa peamiste Baltimaade kaubamärkide tootmisprotsessides. Paljusid nendest kastidest võite leida meie jaekaupluste riiulitelt, teised saabuvad meie kodudesse e-kaubanduse kaudu.

Me pakume oma töötajatele unikaalset võimalust töötada väga suurte, kuni 120 m pikkade ja 3 m laiade tootmisliinidega ning toota unikaalset ning rohelist toodet – lainepappi. Teisalt pakume võimalust olla osaks Eesti pakendivajaduse täitmisel, sh kõrgekvaliteediline trükitud jaepakend (HD fleksotrükk ja stantsimine), mida me kõik võime kauplustes iga päev kohata. Oma kätetöö pakkumine tuttavatele, lähedastele ja kaasmaalastele on omamoodi huvitav väljakutse ja ka sooritusvajaduse täitmise koht.

Üks meie strateegilistest eesmärkidest on oma inimeste potentsiaali realiseerimine. See on võimalik ainult siis, kui pakume oma inimestele arenguvõimalusi, mis võimaldavad neil kasvada, tõhusamalt panustada ja nautida eduka karjääri eeliseid.

2. Kuidas iseloomustada teie ettevõtte juhtimist? Millistest väärtustest ja strateegiast lähtute?