Kodumaine sõiduki jagamise platvorm kavatseb esimesena Tallinna tänavatele tuua elektrilised mootorrattad

Foto: Julia Nekrassova

Suvi on ukse taga ning tänavatele on taas ilmumas järjest rohkem kaherattalisi liikumisvahendeid. Kui muidu on Tallinna tänatel poplaarseimateks kaherattalisteks elektrilised tõuksid, siis ELMO Rent kavatseb esimese ettevõttena tuua Tallinna tänavatele kontaktivaba lühirendi teenusena elektrilised mootorrattad.