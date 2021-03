KUULA SAADET | Podcast „Lihtsalt rahast”: millist kindlustust oma kodule valida?

„Näiteks Coop Pank soovib hetkel kodulaenu andes tagatisvara kindlustamist vaid põhiriskide vastu, milleks on vandalism, tulekahjud, veekahjustused ja loodusõnnetused. Järjest rohkem soovivad aga kliendid, et kindlustatud oleksid ka kõik nende endi huvid. Seepärast valitakse aina enam koguriskikindlustust ,” selgitab Coop Panga kindlustusmaakleri juhataja Raivo Piibor.

Pank soovib alati, et kliendid suudaksid kodulaenu õigeaegselt ja probleemivabalt teenindada, et laenul oleks piisav tagatis ja kinnisvaratagatis oleks kaetud kindlustuslepinguga.

Tavaliselt käib see nii, et klient ja pank lepivad kokku laenusummas ning sõlmivad siis laenulepingu ning panevad paika ka notarisse mineku aja kinnisvaratehingu tegemiseks ning hüpoteegi seadmiseks. „Enne notaris ostu-müügitehingu sõlmimist suuname oma kliendi aga kindlustusmaakleri juurde, et tal oleks võimalik saada mitmekesine ja sõltumatu soovitus, kuidas oma vara kindlustada. Panga soovitus on kindlustada kodu mitte laenusumma või kinnisvara väärtuse ulatuses, vaid just taastamisväärtuse ulatuses ning kindlustusmaakler oskab anda nõu kõigis üksikasjades, mis konkreetset klienti huvitavad,” selgitab Ossipova.