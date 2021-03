Suessi kanalisse kinni jäänud hiigellaev kergitab lähitulevikus kaupade hindu, mõjutatud on ka Eesti ettevõtted

Kolmapäeval Suessi kanalisse kinni jäänud maailma suurimate hulka kuuluv konteinerlaev Ever Given on lisaks pandeemiale pea peale keeranud suure osa maailma kaubandusest. 400 meetri pikkune ja 220 tonni kaupa peale võttev alus alustas teekonda Kagu-Aasiast ja sihtkohaks on Rotterdami sadam Hollandis.

Kuna Suessi kanal on oluline kaubatee, on rahalised kaotused, mis kanalisse kinnijäänud hiigellaevaga kaasnevad ülisuured. Seda hinnatakse ainuüksi tunnis 400 miljoniline dollarile. "Kui keegi vaatab seda seda maailmamerede kaarti, siis ta näeb, milles põhjus on – tuhanded laevad on teel, kes kõik peaksid selle Suessi kanali läbima, mitusada laeva on juba seisma jäänud, saba pidi ulatuma juba Indiani välja," rääkis logistikaekspert Raivo Vare.

Päästeoperatsioon käigus üritatakse vaadata ka, kui palju on võimalik laeva ennast kergemaks teha. "Eks seal on ka piirangud – laeva raskuskese võib ühel hetkel minna nii kõrgele, et laev lihtsalt ei püsi püsti, võib ka külje peale keerata –, eks ta on suur väljakutse. Samas ta näitab ka, kui haavatavad maailma kaubandusteed on," rääkis transpordiameti merenduse- ja veeteede teenistuse direktor Marek Sauk. Näiteks üritatakse kütust ümber pumbata.

Meritsi liigub maailmas 90% kaubast, läbi Suessi kanali sellest 12%. Need on suured arvud, ilmselgelt see kõik mõjub ja kergitab lähitulevikus kaupade hindasid. "Tuli välja, et kardetakse sealsetes piirkondades tualettpaberi puudust sellepärast," märkis logistikaekspert Raivo Vare. Nimelt ligi kolmandik maailma tualettpaberi toodangust põhineb ühe Brasiilia firma tselluloosil, mis kõik on praegu meredel kinni.

Vaata lähemalt "Seitsmestest".