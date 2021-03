Tallinna Lennujaam prognoosib selleks aastaks mullusest veel väiksemat reisijate arvu

Tänavu võib lennujaama läbida vaid 740 000 reisijat, kahjumiks kujuneb eeldatavalt viis miljonit eurot, prognoosib ettevõte. Sellegi poolest kasvab lennujaamas investeeringute maht võrreldes mullusega kaks korda – 16 miljonilt ligi 36 miljonile eurole. Ehitustegevus jätkub lennuliikusalal, sisuliselt lennuraja lõpuosas. Teine suurem investeering on reisiterminalis pagasiala laiendus.

Lennuliikusala laiendusse investeeritakse 17 miljonit, terminali alumisel korrusel pagasialale 5,5 miljonit ja eelootealadesse miljon eurot. Lisaks peaks tänavu lõppema tööd Pärnu lennujaamas, kuhu investeeritakse 17 miljonit eurot. Kõik investeeringud on planeeritud teadmisega, et lennuliiklus ehk 2024. aastal taastub ja lennujaama läbilaskevõimet on vaja suurendada.