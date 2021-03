Kes on maailma ühe võimsama pensionifondi juht ja kui rahulikult magab ta 24 aasta suurima kriisi keskel?

Intervjuule eelnenud nädalatel on maailma üks võimsam pensionifond, mida Tangen juhib, kaotanud miljardeid eurosid, kirjutab Helsingin Sanomat. Kuidas ta sellises olukorras, kus fond on oma senise tegevusaja suurimas kriisis, üldse magada saab? Videosilla kaudu ajakirjaniku küsimustele vastav Tangen, kes kannab punast kampsunit, mõtleb hetke. „Võrdlemisi hästi,” sõnab ta.

Järgmisel hetkel selgitab Tangen, et kui sa oled üle 25 elanud teatava stressi ja muretsemise keskel, siis lõpuks õpid seda teatud määral kontrollima. Samas tõdeb ta, et kindlasti on maailm praegu oluliselt riskantsemas olukorras, kui ta pikka aega on olnud.

54-aastane Nicolai Tangen määrati Norra naftafondi – mis alles hiljuti jõudis Eesti meediasse uudisega, et müüs kõik Tallinki aktsiad maha –, etteotsa natuke enam kui aasta eest. Töö algas septembris ja ta on kolmas inimene selles ametis. Tema määramine sellele kohale tekitas Norras korraliku poliitilise tormi, mille tagajärgi siiamaani silutakse. Sel on mitu põhjust.