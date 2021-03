Suessi kanalisse kinni jäänud hiiglane võib ohtu seada paarikümne laeva pardal olevad elusloomad

Laevad ootavad Suessi lahes kanalis tekkinud kriisi lahenemist. Foto: Ahmed Gomaa, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Vähemalt 20 laeva, mille pardal on elusloomad, on jäänud Suessi kanalis madalikule sõitnud hiigellaeva Ever Given põhjustatud ummikusse. See on tõstatanud küsimuse loomade heaolu pärast, kui Ever Giveni liikuma saamisega peaks veel palju aega minema.