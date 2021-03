Ekspeaminister Taavi Rõivas räägib, kuidas tema tööpäevad nüüd ettevõtluses välja näevad

„Minu tööpäeva alguse dikteerib see, et Miina (Rõivas vanim laps – S. L.) läheb hommikul pisut enne üheksat kooli ja tema kool ning minu kontor asuvad paarisaja meetrise vahega Rocca-al-Mares,” kirjeldas Rõivas, kuidas tema tööpäev tavaliselt algab. „Ehk siis ma viin tema kõigepealt kooli, kuna me elame päris kaugel sealt koolist ja töö juurest,” lisas ekspeaminister, viidates pooletunnisele sõidule.

„Siis ma jõuan tööle kella üheksaks – mis on tund aega hiljem kui kõik ülejäänud kolleegid – ja selle võrra ma pean siis õhtul rohkem pingutama,” jätkas Rõivas. Ta märkis, et vaid tööpäeva algus on igapäevaselt sama, kõiges muus varieeruvad tema tööpäevad palju. „On väga palju erinevaid päevi, on väga palju erinevaid tegevusi,” seletas ta.

Siiski tõdes Rõivas, et tänase olukorra tõttu möödub palju töötunde nii Teamsis, Zoomis kui ka teistest kõnerakendustest. „Aga see, millega me päevast päeva tegeleme, on õnneks üsna erinev ja seni on küll olnud väga vaheldusrikas ning põnev,” lausus ekspeaminister.

Vastates küsimusele, mis on tema täpne roll Auve Techis, märkis Rõivas, et isejuhtivat sõidukit arendav ettevõte on tänaseks jõudnud paari aasta tagusest prototüübi faasist sellesse faasi, kus ettevõttel on need autod juba mitmes riigis tänaval. „Kus on väljastatud numbrid, kus meil on praegu valmis kuskil 10-15 autot – sõltuvalt sellest, kas lugeda kõige uuemaid või kõiki, mis me kokku oleme tootnud,” lisas ta.

Praegu töötab Auve Tech selle perspektiiviga, et kui lõpuks on koroonapandeemia kontrolli alla saadud, suurem osa inimesi vaktsineeritud ja maailm hakkab taas avanema, saaks ettevõte oma autod veelgi suuremasse hulka riikidesse tänavatele saata. „Kus nad reaalselt inimesi sõidutaksid,” selgitas Rõivas. Täna opereerib Auve Tech kolmes riigis.