Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Tallinna Linnatranspordi (TLT) juht Deniss Boroditš on mures, sest ühissõidukijuhtide nakatumise oht on väga suur. Nende 1450 juhist lausa enam kui 15% on täna töövõimetuslehel või eneseisolatsioonis. Ta nõuab, et juhid saaksid vaktsineeritud esimesel võimalusel.