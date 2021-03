FOTOD | Kuu aega pärast Ärilehe loo ilmumist on tasulise parkimise sildid kummalisest Linnahalli lähedasest parklast kadunud

Ärileht kirjutas 20. veebruaril kummalisest parklast Tallinna kesklinnas, Linnahalli külje all, mis näeb muidu välja nagu mudaauk, kuid on varustatud tasulise parkimise siltidega. Samas ei ole seal selgesti eristatav, kus on parkla ala ja kus haljasala, kuhu parkida ei tohiks. Talvisel ajal vedas Tallinna linn, kes sellel alal parkimise eest raha küsimuses mingit probleemi ei näinud, sinna ka tänavatelt kokku kogutud lume.

Nüüd aga on tänu tähelepanelikule lugejale selgunud, et Tallinna linn on siiski vahepealse aja jooksul otsustanud sellelt alalt tasulise parkimise sildid ära korjata. Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo põhjendas seda sammu sellega, et tegelikkus on näidanud, et ilma kõva katteta aladel ei ole ilmastikuolude muutuse tõttu võimalik parkimist korraldada.

Nii on linn nüüd vastupidiselt oma varasemale otsusele keelustanud sellel alal parkimise ja tasulist parkimist seal enam ei korraldata. „Alal on üleval ka parkimist piiravad keelumärgid,” sõnas Harjo. Tema sõnul jääb peale pinnase korrastamist nimetatud ala haljasalaks, kuigi varasemalt avaldasid Tallinna linnaametnikud selgelt seisukohta, et tahavad seal jätkata tasulise parklaga.

Mis saab aga nende parkimistrahvidega, mis on seal pikalt seisnud autodele välja kirjutatud ning millest kirjutas ka Ärileht oma 20. veebruari loos? „Varasemad karistused on määratud enne liikluskorra muutmist, seega ei kuulu tühistamisele ja trahvid tuleb tasuda,” märkis linna transpordiameti juhataja.

Tema sõnul tegid munitsipaalpolitsei ameti inspektorid Logi 2T kinnistul parkimiskorra rikkujatele 56 hoiatustrahvi, sellel aastal enam MUPO poolt Logi 2T kinnistul trahviteateid väljastatud ei ole. Seda, kui palju trahve on tänaseks makstud ja kui paljudele hoopis viivise teatised väljastatud, Harjo öelda ei osanud, põhjendades seda sellega, et AS Ühisteenused väljastatud viivistasu otsuste asukoha järgi piiritlemine on käsitöö ja seda infot on neil keeruline anda.