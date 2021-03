Kelmid petavad raha välja nii libakõnedega kui tutvumisportaalides

"Kelmide põhisoov on kätte saada need PINid ja siis nad juba edasi saavad ise tegutseda. Nende PINide hoidmine on väga oluline, Nagu me hoiame oma isiklikku rahakotti kindlas kohas, et keegi sellele juurdepääsu ei saa siis me peame olema valvsad, et seda internetis ei jaga kõigile," rääkis Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas.