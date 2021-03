VIDEO | Suessi kanalisse lõksu jäänud kaubalaeva suudeti liigutada, ent rõõm sellest võib jääda üürikeseks

Töö laeva lahtisaamiseks jätkub, ütles laupäeval Suessi kanali administratsiooni (SCA) esimees Osama Rabie. Tema sõnul suudeti päeva jooksul selle ahtrit veidi liigutada ning sõukruvid uuesti pöörlema saada, kuid muutuva veetaseme tõttu jäid need taas kinni, vahendab The Guardian.

"Taolisel pinnasel on väga raske töötada, nagu ka muutuvate tõusude ja mõõnadega, mis mõjutavad laeva selle suuruse ja lastikoormuse tõttu," ütles võimuesindaja. Küsimusele, millal laev võiks uuesti ujuv olla, vastas Rabie optimistlikult, et see on võimalik "täna või homme, sõltuvalt laeva reageerimisest loodetele (tõusudele ja mõõnadele)".

Hiiglasliku kaubalaeva omaniku sõnul pole alus kahjustusi kandnud ja saaks lahtisaamise korral oma teekonda jätkata. Alus nimega Ever Given on kanalis põiki kinni alates teisipäevast, blokeerides kogu tähtsa kaubakanali liikluse.

„Vett sisse ei voola, ka pole sõukruvide ega tüüriga midagi lahti. Kui selle uuesti ujuma saame, peaks see saama oma teekonda jätkata. Jätkame praegu täiendavate süvendamistööriistadega kalda ja kanali põhja süvendamist," teatas laeva omava Shoei Kisen KK president Yukito Higaki reedel.

Hiidlaeva vabastamiseks on kohale tulnud vastava ala spetsialistid Hollandist ja Jaapanist.

"Tegemist on ekspertidega, kuid riiki jõudmine võttis neil aega kolm päeva. Nüüd peavad nad need suured puksiirid üles leidma ja kanalisse tooma, sest praegu neid seal pole," ütles merendusekspert John Konrad.

Ta selgitas, et laeva lahtisaamine hõlmab tõenäoliselt manöövrit, mida nimetatakse "tagurpidi pöördeks". Selleks kasutatakse suuri puksiire, et pöörata laeva vastupäeva ja tõsta see madalalt välja pärast pinnase süvendamist vööri ümber.