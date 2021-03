Vene pank pakub oma klientidele kopsaka summa töö eest, mida peaks tegema politsei

Tasu maksimaalne suurus ühe inimese kohta on miljon rubla ehk ligi 11 000 eurot. Pank plaanib tasustada kuni viit inimest ja kui nad saavad palju kasulikku teavet, on valmis kaaluma väljamakse suurendamist.

Pank ootab igasugust teavet, mis võimaldab neil püüda pettureid, kes nende nime kuritarvitavad. Andmetena sobivad petturite telefoninumbrid, nendega peetud vestluste salvestused, teave libakõnekeskuste töötajate ja juhtide kohta. Seda kõike võib saata anonüümselt, kuid inimesed peavad olema valmis, et pank võib paluda neil kirjutada politseisse avaldus ja minna kohtusse tunnistajaks.

Kampaania ei pruugi olla tulemuslik

RBK eksperdid on aga seisukohal, et Alfa-Banki initsiatiiv ei too soovitud tulemust. Fakt on see, et tänapäevased IP-telefonisüsteemid tagavad helistaja anonüümsuse ja petturid tõenäoliselt üksteist ei anna välja, kuna sel juhul võetakse neilt endilt võimalus raha teenida.

Lisaks on teada, et paljud petturid tegutsevad Venemaa lähisriikide territooriumilt, peamiselt Ukrainast, seega Vene õiguskaitseorganitel saab olema nende väljasaatmist ja kohtu alla andmist väga keeruline saavutada.

Huvitav fakt on see, et võiduraha saab kätte ainult Alfa-Banki kontole, seega pole aru saada, kas tegu on hoopiski panga reklaamkampaaniaga, mis kutsub Vene kodanikke pangaga kliendiks hakkama.

Pooled petukõned tulevad vangidelt



2020. aasta sügisel ütles riigi suurim pank Sberbank, et umbes pooled petukõned tehakse kinnipidamiskohtadest. 2021. aasta märtsis võttis Venemaa vastu seaduse, mis kohustab teleoperaatoreid blokeerima kinnipidamis- ja vangistuskohtades kasutatavaid telefoninumbreid. Seda saab teha geograafilise asukoha järgi.

On teada, et mõnes koloonias ja eeluurimisvanglas tehakse vangla juhtkonna kontrolli all olevatest kõnekeskustest umbes 100 000 kõnet kuus ja "teenitakse" keskmiselt 75 miljonit rubla. 2020. aastal ulatus nende tegevusega tekitatud kahju 1,8 miljardi rublani.