Kümned tuhanded teise ešeloni eesliinitöötajad ootavad kärsitult vaktsiini

„Vastutus tundub jagunevat sotsiaalministeeriumi, majandusministeeriumi, riigikantselei, haigekassa ja terviseameti vahel, mistõttu juhtimine ja kommunikatsioon on kaootiline,” ütles kaupmeeste liidu juht Nele Peil vaktsineerimise kohta.

Eestis on ligi 17 000 toidupoodide eesliinitöötajat. Nad on määratud vaktsineerimisgruppi number viis. Need on töötajad, kel on päevas inimestega kõige rohkem sunnitud kontakte. Müüjad võivad päevas kokku puutuda sadade, isegi tuhandete ostjatega. Ühtlasi täidavad nad olulist rolli toidu varustuskindluse tagamisel üle Eesti.