„Väär oleks öelda, et ehitusmaterjalid on turul otsa saanud. Küll aga on koroona tõttu olnud tehastes ajutisi tootmisseisakuid, laoseisud on vähenenud, tellitavale kaubale on tekkinud järjekorrad, üldised tarnete tähtajad on pikenenud ja keerulisemaks on muutunud rahvusvahelise transpordi toimimine,” kirjeldab olukorda Merko Ehituse juht Ivo Volkov. Ta toob võrdluse autotootjatega, kes on olnud sunnitud tootmise seiskama, sest ei saa vajalikke elektroonikakomponente õigel ajal kätte.

Ehituses on kõige kriitilisem olukord laialdaselt kasutatavate OSB puitplaatidega, mis e-poe Ehituskaup24 e-kaubanduse juhi Raul Reisoni sõnul on suurtest ehituspoodidest otsa saanud.