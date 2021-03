FOTOD | Selle kevade esimene otselend Ukrainast tõi Eestisse ka põllumajanduses vajalikke hooajatöölisi. Lennuga saabus 133 reisijat

Millised Eestisse lennuga saabumise reeglid kehtivad?

Esimene koroonaviiruse PCR test tuleb teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi kohe pärast Eestisse saabumist Tallinna lennujaama testimispunktis. Kui Eestisse saabumisel ei ole esimese testi tulemus veel teada, tuleb selle selgumiseni viibida täielikus eneseisolatsioonis.

Teine test tuleb teha mitte varem kui 6 päeva pärast esimese testi tegemist. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt ja saab jätkata tavapärast elu, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.Kohustuslikku eneseisolatsiooni on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb anda kaks negatiivset testi.ERANDID:1. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujatele kehtib kohustuslik isolatsiooniperiood kümme päeva ning kohustuslik testimine enne Eestisse saabumist.2. Soomest, Lätist või Leedust saabujad vabastatakse eneseisolatsioonist juba pärast esimest negatiivset testi, teist testi teha vaja ei ole.3. Kolmandatest riikidest saabujatel ei ole võimalik testimisega liikumispiirangut lühendada.Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:1. isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni kehtib liikumisvabaduse piirang;2. isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole ka koroonaviiruse testimise kohustust.10-päevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.Kolmandate riikide kodanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, ja viisaga Eestisse tööle tuleva tippspetsialisti ja iduettevõttesse või IKT valdkonda tööle tuleva välismaalase pereliikmeile rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirangu kohustus ning neil tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikutele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt), kes:1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.