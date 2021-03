VIDEO | Prints Harry palganud ettevõtte juht põhjendab, miks ta tööle võeti

San Franciscos Räniorus asuva BetterUpi tegevjuht Alexi Robichaux rääkis Associated Pressile päev pärast uudise teatavaks tegemiseks, et Sussexi hertsogi jaoks luuakse ettevõttes uus töökoht. Tema täpseks ametinimetuseks saab chief impact officer (CIO), mis võiks antud juhul viidata partnersuhete juhi ametikohale. BetterUp müüb ettevõtetele töötajate coachingu ja vaimse tervise alast nõustamist.

„Prints Harry on olnud aastaid üks tugevamaid vaimse tervise eestkostjaid,” rääkis Robichaux, viidates Briti kuningapere liikme varasemale tegevusele sellises organisatsioonis nagu Head Fit, mille Harry algatas koostöös Briti kaitseministeeriumiga. „Sel on olnud väga oluline roll tema elus,” põhjendas BetterUpi tegevjuht.

Tema sõnul tuleb muidugi ettevõttele ka kasuks, et terve maailma tunneb Harryt ning tema abikaasat Meghan Markle’it, kuna nad figureerivad tihti ka ajalehtede esikülgedel. „Pressiga suheldes on see väga suur boonus,” sõnas Robichaux, kes kiiresti lisas, et see polnud siiski peamine põhjus, miks nad otsustasid Harry palgata.

Tema sõnul on selle töökoha loomist arutatud juba mitu kuud ning see sai konkreetsema kuju pärast mitmeid vestlusi, mis tal Harryga on olnud. Neid tutvustas üks ühine sõber, kes arvas, et nad võiks hästi tööalaselt sobida. „Me mõlemad oleme suure energia ja entusiasmiga suhtunud nii vaimse tervise teemasse kui ka sellesse, kuidas siin tehnoloogiat abiks võtta. Nii me otsustasime sellele võimaluse anda,” rääkis Robichaux.

Kuigi BetterUpi juht ei ole koroonapandeemia tõttu siiamaani Harryga silmast silma kohtunud, peaks see peagi siiski aset leidma. Loomulikult suhtub ettevõte, mille eesmärgiks on läbi teksti- ja videonõustamise toetada ettevõtete töötajate vaimset tervist, väga tolerantselt kaugtöösse ja just kaugtöö kaudu hakkab ka Harry ettevõtte tegevuses edaspidi kaasa lööma.

Robichaux sõnul ei hakka Harryl olema ettevõtte San Francisco kontoris eraldi kabinetti. Ka ei hakka tal olema ühtegi alluvat.