Airbnb ja teised temasugused saidid on järsku broneeringutega üle ujutatud

Seoses lähenevate lihavõtetega on ameeriklased otsustanud, et neile aitab kodus konutamisest, mistõttu on järsult kasvanud nii lennu- kui majutusbroneeringute arv, kirjutab CNN Business.

Broneeringuid ei tehta ainult järgmiseks nädalaks, kasvanud on ka suviste broneeringute arv. See on ennekõike hea uudis populaarsele majutussaidile Airbnb ning tema konkurendile Vrbole, kes pakub kodujagamise teenust. Viimane kuulub maailma suurimale online reisibüroole Expediale.

Airbnb aktsia on pärast mullust edukat börsile minekut kasvanud tänaseks 20% ning Expedia aktsia on sama ajaga teinud veelgi suurema, 30%-lise hüppe. Tõusma on hakanud nii lennufirmade kui ka hotellikettide aktsiad. Nii Unitedi kui Southwesti aktsia hind on sel aastal visanud 30%-lise kasvu. Hiltoni ja Mariotti aktsia on kasvanud 10%. Inimesed ilmselgelt tahavad puhata ja reisida, eriti veel olukorras, kus vaktsineeritud täiskasvanute arv üha kasvab.

„Me oleme näinud täiesti fenomenaalset taastumist,” rääkis Vrbo president Jeff Hurst CNN-ile. „Ees seisab tõeline puhkusereiside buumiperiood,” lisas ta. Hurst, kes ühtlasi vastutab ka kogu Expedia grupi turundustegevuste eest, märkis, et ka teistel reisikontserni ettevõtetel on näha elavnemise märke. Expedia kontserni kuuluvad veel Hotels.com, Travelocity, Orbitz ja Hotwire.

Hursti sõnul seisab Vrbol, mis alustas 1995. aastal tegevust Vacation Rentals By Owner nime all, ees oma senise tegevusaja parim aasta algus. Tema sõnul on inimesed asunud ka tavapärasest varem suviseid puhkusebroneeringuid tegema.

Airbnb buumib samamoodi. Ettevõte ütles juba märtsi alguses, et nende keskkonna kasutajad otsivad üha enam võimalusi, kuidas turvaliselt tähendusrikkas keskkonnas lähedastega kohtuda. Ka märkis ettevõte, et nende keskkonna kaudu oma kortereid ja maju välja rentivad inimesed on juba teeninud koroonapandeemia puhkemisest alates kokku miljard dollarit.