Kas kaugtöö on tulnud, et jääda? Töötrendide uuring võtab esimese koroona-aasta kokku

„Selle pandeemia ajal oleme täheldanud teatud COVID-eelsete trendide kiirenemist. Kuid võib-olla on see kaugtöö kasv üks põnevamaid suundumusi,” ütles LinkedIni peaanalüütik Karin Kimbrough, lisades, et kuna kaugtöö ja talentide liikumisega võimalused ühtlustunud, on näha inimeste oskuste üle riigipiiride levikut. "See on aeg, kus ärijuhid kasutavad võimalust ligi pääseda erinevate oskuste ja annetega inimestele, kes pole neile varem kättesaadavad olnud," märkis ta.