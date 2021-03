KUULA | Andres Haavel: kõige olulisem on seada ühine eesmärk, mis kogu meeskonda innustaks

“Juht peab meeskonnaga paika panema visiooni ja tagama selle elluviimise võimekuse, mis tähendab kahte asja – ambitsioonika sihi määratlemist ja rollide defineerimist, mida on vaja selle sihi täitmiseks. Ehk teisesõnu, ühelt poolt on vaja meeskonnaga endale seada ambitsioonikas siht, mille suunas soovitakse üheskoos liikuda ning teiselt poolt ka koostöörollid, mille täitmisel usutakse eesmärgini jõuda kõige kiiremal ja nauditavamal moel. Seega esimene asi, ja see on kõige olulisem, on see, et oleks paigas eesmärk, mis kõiki innustab. See toimib nagu valgusviht, mis tõmbab enda poole just neid õigeid inimesi, kellel läheb samuti sellest silm särama. Ja lisaks tuleb kokku leppida mängureeglid, kes ja kuidas selle ühise sihi poole liikumiseks panustab – milliseid rolle meil selleks üldse vaja on ja millised on ootused erinevatele rollidele. Kui sul on ka õiged inimesed, kes tahavad ja on ka loomuomaselt tugevad neid rolle täitma, siis on suur tõenäosus, et see meeskond hakkab õitsema. Siinkohal soovitame juhil kvartaalselt teha nö carte blanche, kus ta vaatab brutaalse aususega otsa oma meeskonna oodatud tulemuslikkusele ning seejärel valideerib uuesti ka kõik meeskonna rollid ning neid täitvad mängijad. Juht peab sellisel hetkel esitama endale ausa küsimuse, kas ma oleksin täna valmis kõik olemasolevad tiimiliikmed uuesti meeskonda võtma? See on hea lakmuspaber, mis annab selge signaali, milliseid valikuid juht tegema peab. Nii lihtne see ongi!” – Andres Haavel