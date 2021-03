Suessi kanalit blokeeriv konteinerlaev saadi osaliselt vabaks

Suessi kanali administratsiooni esimees Osama Rabie ütles täna varahommikul, et puksiiride abil saadi 400 meetri pikkuse konteinerlaeva Ever Given vöör kanali idakaldalt lahti.

"See on hea uudis," ütles Rabie ja lisas, et puksiirlaevad jätkavad veel tööd, tagamaks, et laev saab uuesti kanalist üles liikuda. "Me pole veel lõpetanud, kuid see on liikunud," ütles ta.