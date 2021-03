Alanud on tõeline buum. Suurfirmad jooksevad tormi Eesti Energia roheelektrile

Eesti Energia hakkab Teliale alates 2022. aasta neljandast kvartalist müüma roheelektrit, mida kavatsetakse toota peagi valmivas Leedu suurimas, Telšiai tuulepargis.

„Kõnealune maht katab 70% Telia serveriruumide, mobiilside tugijaamade, juhtimiskeskuse ja kontorite elektrienergia vajadusest. Kõnekas on ka see, et ostetava elektrienergia kogumaht on võrreldav umbes 50 000 kodukliendi aastase elektritarbimisega,” rääkis Telia Eesti finantsjuht Elis Pikmets. Ülejäänud 30% soetab Telia kehtiva turuhinnaga otse elektribörsilt.

Samasuguse pikaajalise tuuleenergialepingu on viimastel kuudel sõlminud veel hulk suurettevõtteid nii Eestist, Lätist kui ka Leedust.

„Me näeme, et turul on trendid muutumas, lahti on läinud rohebuum,” märkis Eesti Energia juhatuses viimane aasta aega klienditeenuste ning äri- ja infotehnoloogia juhtimise eest vastutav Agnes Roos. „Me näeme seda suurettevõtete vaates, kes enda tegevuse keskkonnamõju vähendada soovivad, ja see pole nii mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis,” lisas ta.