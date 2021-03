Utilitas asub lõpuks rajama oma esimest tuuleparki, kuid teeb seda üllatavas kohas

Võttes arvesse Euroopa Liidu rohelepet ja Läti poolt võetud kohustust vähendada märkimisväärselt kasvuhoonegaaside emissiooni, on tuuleenergia arendamine kliimaeesmärkide saavutamiseks oluline vahend. Tuul on üks säästlikumaid energiaressursse, mis on täielikult taastuv ja tuuliku tootmiseks kulutatud energia kompenseeritakse juba esimese tööaasta jooksul. 2018. aastal moodustas tuuleenergia Lätis vaid ühe protsendi lõpptarbija elektritarbimisest.

“Läti on õnnistatud Daugava jõega, mis pakub suurtes kogustes hüdroenergiat. See on riigi jaoks suur vara, kuid läbi tuuleenergia suurema kasutuselevõtu on võimalik taastuvenergia osakaalu veelgi tuntavalt tõsta. Tuulepark Tārgale suurendab oluliselt Läti energiajulgeolekut, vähendab riigi sõltuvust imporditud energiast ja tõstab samaaegselt taastuvenergia osakaalu, aidates riigil saavutada kliimaeesmärke,” ütles Utilitase taastuva energia arendusjuht Rene Tammist.

Projekti esimeses etapis valmistatakse ette tuulepargi ala tuulikute püstitamiseks - rajatakse teed ja vundamendid, paigaldatakse kaabeldus ja maandusvõrgud. Tuulikud paigaldatakse projekti teises etapis. Projekti peatöövõtja on ehitusettevõtte OÜ Nordecon Betoon partnerluses Verston OÜ ja Connecto Eesti AS-ga ning kaasatud on mitmed kohalikud ettevõtted ja allhankijad.

14 tuulegeneraatorit võimsusega 4,2 MW püstitatakse tuuleparki 2022. aastal. Tārgale tuulepargi eeldatav iga-aastane toodang on 155 GWh, mis on piisav enam kui 50 tuhande majapidamise aastase energiavajaduse rahuldamiseks. Tuulikud tarnib maailma juhtiv tuulegeneraatorite tootja Vestas. Tuulikute labade tipukõrgus on 152 meetrit.

Utilitas viis tuulepargi arendusettevõtte SIA TCK omandamise lõpule 2021. aasta märtsis.

“Oleme aastatepikkuse arendusperioodi jooksul täitnud kõik vajaminevad nõuded tuulepargi ehitamiseks ning pööranud seejuures erilist tähelepanu kohaliku kogukonna heaolule, minimeerides võimalike tuulepargi häiringuid, vähendades tuulikute esialgset arvu 26-lt 14-le ning võttes kasutusele tipptehnoloogilised lahendused, mis parandavad tuulikute tõhusust ning vähendavad mürataset,” ütles SIA TCK juhatuse liige ja projektijuht Renārs Urbanovičs.