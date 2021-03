FOTOD | Maxima Lasnamäel maskikohustuse järgimist ei kontrolli: me ei soovi asetada töötajaid olukorda, kus kliendid võivad oma pahameele nende peal välja elada

"Kuigi maskide kandmisega on läinud paremaks, pole [Smuuli Maximas] endiselt kedagi, kes seda kontrolliks. Paljud külastajad kannavad maske nina all," kirjutas vihjaja.

Maxima turundusdirektori Tiia Schapeli sõnul nad aga maskide kandmist kontrollida ei saagi, sest töötajatel lihtsalt pole võimalik seda muude kohustuste kõrvalt teha. Schapel kardab ka, et töötajad võiksid sel juhul langeda klientide pahameele ohvriks: "Pealegi tekitaks see praeguses viiruseohus neile veel lisapingeid. Me ei soovi asetada töötajaid olukorda, kus kliendid võivad oma pahameele nende peal välja elada. See tekitaks ebamugavust nii meie töötajatele kui ka teistele kaupluste klientidele."