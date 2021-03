FOTOD | Maxima oma ülerahvastatud kauplustes maskikohustuse järgimist ei kontrolli: me ei taha, et kliendid meie töötajate peal välja elavad

Viimaste päevade jooksul on Ärilehe poole pöördunud mitmed Maxima regulaarsed kliendid, keda häirib, et poekett ei tee midagi, et tagada külastajatele turvalist ostukogemust ning tõkestada koroonaviiruse levikut poes.

„Minge ükskõik, millisel kellaajal Smuuli Maximasse, mis on pidevalt puupüsti rahvast täis – elatakse üksteisel seljas kõikide lettide vahel – ja pole kedagi, kes kontrolliks maskide kandmist. Kuigi see on läinud ajaga paremaks, kannab endiselt suur osa maski ainult selles osas, mis kõrvade taha ulatub,” kirjeldas üks Lasnamäel asuva Maxima XX tihe külastaja eelmise nädala lõpus Ärilehele.

Distantsi pole võimalik hoida

Sarnaseid probleeme on toodud välja ka suuremates Maxima kauplustes. „Maximates on minu arvates võimatu käia, kogu müügisaal on kaupa pilgeni täis laotud, ruumi liikumiseks ei ole üheski nende poes. Ainult üks seljas trügimine käib. Isegi suures XXX Haabersti Maximas, kus iseenesest võiks ju ruumi olla normaalselt,” teatas teine Maxima regulaarne külastaja. Ta on üsna veendunud, et sellises olukorras on väga lihtne kauplusest ka koroonaviirus koju tuua.

Seda, et Maxima kaupluses on keeruline teiste külastjatega piisavat distantsi hoides liikuda, on näha ka nädalavahetusel Ärilehele laekunud piltidelt, mis on tehtud Smuuli Maximas laupäeva pealelõunal. Jaekett ise tekkinud olukorras probleemi ei näe.

„Monitoorime järjekordades pikivahe hoidmist, et vältida enam kui viie inimese pikkuste järjekordade teket. Samaaegselt jälgime jooksvalt kauplust külastavate ostjate koguarvu ning vajadusel sulgeme kaupluse ajutiselt perioodiks, mille vältel saame vähendada kassajärjekordi ja poes viibivate ostjate arvu,” sõnas Maxima turundusdirektor Tiia Schapel.

Tema sõnul on seda näiteks tehtud ka Smuuli Maximas. Schapel märkis, et kaupluses on sisenemis- ja väljumisalale paigaldatud desovahendid koos infotahvliga käte puhastuse olulisusest.