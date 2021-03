VIDEO | Huvitav katse. Kolm teenusepakkujat, kolm taldrikut ning kahe puhul ei olnud tulemuseks killud

Kolmest teenusest kõige kallim oli Omniva pakiteenus, maksumusega 2,95 eurot. Järgnesid DPD hinnaga 2,70 eurot ning SmartPost-i teenus maksumusega 2,59 eurot. Eksperimendis saab kinnitust ka see, et pandeemiast tingituna on pakiteenused ülekoormatud ning paki kohaletoimetamiseks kulub tavalisest kauem aega. Kõige kiiremini toimetas paki kohale Omniva, aega kulus selleks kõigest 17 tundi. DPD ja Smartpost-i teenus võttis aega tunduvalt rohkem, esimene 40 tundi, teine 45 tundi.

Olgu mainitud, et videos olevad taldrikud ei olnud pakitud kuigi kindlalt. Taldriku pakendamine selliselt on ebaturvaline ning tõenäosus, et taldrik jääb terveks, on väike. Vaata videost, milline taldrik purunes.