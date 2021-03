Helikopteriõnnetuses Alaskas hukkus Tšehhi rikkaim mees

PPF teatas, et õnnetuses hukkus viis inimest ja selle asjaolusid uuritakse, vahendab Reuters.

„Me teatame sügavaima leinaga, et helikopteriõnnetuses Alaska mägedes suri laupäeval, 27. märtsil PPF grupi asutaja ja enamusosanik hr Petr Kellner,” teatas PPF.

Kellner asutas PPF-i koos partneritega investeerimisettevõttena, et võtta osa sadade riigiettevõtete erastamisest.

2020. aastateks on PPF-il varasid 44 miljardi euro väärtuses.

PPF on laenuandja Home Crediti peaomanik. See on kasvanud Hiinas ja Kagu-Aasias. PPF omab ka gruppi telekommunikatsioonifirmasid Kesk- ja Ida-Euroopas.