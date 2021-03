Tuntud Eesti liharestoran kolib suve hakul Pärnu maanteelt Fahle kvartalisse

„Uus ja eriline koht on valmis startima kohe piirangute kadudes ja ettevalmistused selleks on täies hoos. Galeriitänaval saab teha nii kiire lõuna, nautida mitmekäigulist õhtusööki, värskelt valminud saiakesi ja kohvi kui ka lõõgastavat kokteili,“ rääkis Fahle Pargi müügijuht Einar Niin.

Argentiina restoran, tuntud kui grilliparadiis, saab olema silmapaistvaim võõrustaja galeriitänaval. Eesti vanim ja suurim liharestoran Argentiina on Eesti turul Lõuna-Ameerika stiilis maitsetega kirgi kütnud juba üle 25 aasta. „Vaatamisväärsus omaette on restorani avaras peasaalis asuv ainulaadne elava tulega 4,2 meetrit pikk ja 3 meetrit kõrge söegrill, peasaalis köidab pilke hiiglaslik veiniriiul, mis mahutab üle tuhande pudeli. Peasaalist viib trepp privaatsaali ning restoranis on ka suur rõduala,“ rääkis Argentiina Restorani juhataja Gerli Tuurmann. Hetkel on kesklinnas kaks restorani, millest üks jääb Lootsi 8 aadressile ning teine kolibki mai kuus uudsesse Fahle parki.