Eestlased on kehvad tagurdajad: sõidukikahjudest kolmandik juhtub tagurdamisel

„Mullu registreeriti Salvas kokku ligi 2700 kaskokindlustuse juhtumit. Lisaks tavapärastele kahe sõiduki vahelistele kokkupõrgetele toimub aga igal aastal ka pea 700 juhtumit, kus inimesed oma sõidukiga millegile muule otsa sõidavad kui teine sõiduk. Näiteks elektri või väravapostile, garaaži uksele, äärekivile või teepiirdele. Sellistest juhtumitest tervelt 30% on Salva andmetel toimunud just sõidukiga tagurdamise ajal. Kuna kohustuslik liikluskindlustus hüvitab avarii korral kannatanule süüdlase poolt tekitatud kahjud, siis postile või äärekivile otsasõitmine või tagurdamine on üldjuhul tavapärane kaskokindlustuse juhtum,“ selgitas Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver.

Tagurdamiste kõrval on aga ka hulk juhtumeid, mis esmapilgul võivad tunduda süütud, kuid mille tagajärjel võivad kulud sõidukile ootamatult suureks osutuda. Näiteks on kevadel alati aktuaalne löökaukude oht või lume alt välja sulavad äärekivid. On juhtunud, et pargitud sõiduk hakkab äkki veerema vastu seina või ei mahu auto madala silla alt läbi. „Hiljuti oli meil juhtum, kus äärekivi vastu sõitmine läks maksma ligi 4000 eurot. Löökaukude puhul, mis lõhuvad esisilla võib asi juba väga kalliks osutuda,“ märkis Tohver.

Paljudele inimestele on auto igapäeva elu lahutamatu osa, aga tihtipeale ei mõelda sellele, mis saab siis kui süütu tagurdamise tagajärjel muutub sõiduk sõidukõlbmatuks või peab mitmeid päevi remondis viibima. Salvas on võimalik kaskokindlustuse lepingule lisada päevaraha kaitse, mis tähendab seda, et kindlustus maksab rahalist kompensatsiooni nende päevade eest, mil auto on kindlustusjuhtumi tagajärjel remondis või sõidukõlbmatu. Kusjuures veel märtsi lõpuni on päevaraha kaitse kaskolepingule lisamine tasuta. „Kõige parem variant on veel see, et inimene saab ise valida, kuidas ta seda rahalist kompensatsiooni kasutab – kas rendib asendusauto, sõidab taksoga või kulutab kevade saabudes raha hoopis jalgratta ostule, “ lisas Tohver.