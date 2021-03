ABB hakkab tegema koostööd Amazoniga

Koostöös ühendatakse e-mobiilsuse eestvedaja ABB laialdased kogemused energiahalduses, laadimistehnoloogias ja e-mobiilsuse lahendustes ning AWS-i asjatundlikkus pilvetehnoloogiate ja tarkvara alal. Uus platvorm, mis on plaanis välja tuua juba 2021. aasta teisel poolel, pakub kohandatud kasutuskogemust. Alates laadimispunktist kuni sõidukipargi andmete juhtpaneelini muudab see laadimise haldamise tõhusamaks ja töökindlamaks.

„ABB-l ja AWS-il on sarnane nägemus e-mobiilsuse potentsiaalist, meie kombineeritud teadmised toetavad ühist eesmärki muuta sõidukiparkide haldamine lihtsamaks ja kättesaadavamaks,“ märkis ABB Grupi eMobility divisjoni president Frank Mühlon. „Uus murranguline lahendus integreerib riist- ja tarkvara ühte süsteemi, et pakkuda sujuvat kasutuskogemust.“

Täna tuleb 23 protsenti energiaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogustest transpordisektorist. Transpordivaldkonna elektrifitseerimine võib oluliselt vähendada süsinikdioksiidi heidet ning selles on oluline roll just suurte sõidukiparkide elektrifitseerimisel. Enamikul sõidukiparkidest on sarnased väljakutsed sõidukite ja laadimistaristu reaalajas jälgimise ja haldamise osas.