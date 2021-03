Vandeadvokaat: kaasomandisse kuuluvat asja ostes tuleb arvestada mitme olulise asjaoluga

Kui aga ostja on teinud lepingu esemele kulutusi, on tal võimalik nõuda tema poolt asjale tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Vajalikud on vaid sellised kulutused, millega säilitatakse eset või kaitstakse seda täieliku või osalise hävimise eest. Ostjal on võimalik ka enda tehtud kulutusega loodud parendused asja küljest ära võtta tingimusel, et ta taastab asja endise seisundi. Kõne alla võib tulla ka kulutuste hüvitamise nõue alusetu rikastumise sätete alusel, kuid sel juhul hinnatakse kas isik, kelle esemele on õigusliku aluseta kulutusi tehtud, on viimase arvel rikastunud ehk kas vara väärtus on suurenenud. Hinnatakse ka eseme omaniku enda kavatsusi eseme suhtes ning kui saab eeldada, et omanik oleks ka ise vastavad kulutused teinud ja need on majanduslikult põhjendatud, võib olla alus kulude hüvitamiseks.