Kui palju maksab elamumaa pealinnades: turuülevaade näitab, et Tallinnas valitseb tühjus

Tallinna kesklinnas pole peaaegu ühtegi krunti

Maa-ameti andmetel maksab Harjumaal 1 m2 hoonestamata maad keskmiselt 43 eurot. Kuid maksimaalne hind kesklinnas on 1694 eurot ruutmeetri kohta.

Kui võtta kogu Eesti, siis kõige odavam maa asub Hiiumaal. Seal on ruutmeetri maksimumhind vaid 2,8 eurot. Tasub märkida, et viimase aasta jooksul on maa hind märkimisväärselt kerkinud. Nt 2020. aasta 4. kvartalis tõusis ehitusmaa hinnaindeks 16% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga.

City24.ee andmetel on praegu Tallinnas müügil umbes 135 maatükki. Pindala on erinev, alates 463 m2 kesklinna kandis ja kuni 124 000 m2 Peterburi maantee lähedal. Vaatleme neid krunte, mida saab kasutada eramaja ehitamiseks.

Kesklinnas pole palju valikuid. Näiteks Tallinna idaosas on müügil 617 ruutmeetri suurune maatükk maksumusega 1,1 miljonit eurot - 1 ruutmeetri hind on 1782 eurot. Balti jaama lähedal müüakse 1024m² suurust krunti. Omanik soovib selle eest 229 000 eurot ehk 218 eurot ruutmeetri kohta. Müüa on 870 ruutmeetri suurune krunt Kristiine piirkonnas. Hind: 219 tuhat eurot ehk 251 eurot ruutmeetri kohta. Haabersti piirkonnas on väga häid võimalusi ehitamiseks mereranna ääres. Sealt saab osta 1500 m2 suuruse krundi vaid 241 000 euro (160 eurot ruutmeeter) eest.

Lätis on maa odavam kui Eestis

Läti Riikliku Maateenistuse andmetel on ruutmeetri keskmine hind Riias 26 eurot. Maksimaalne hind on 160 eurot ruutmeetri kohta. Kuid kõige kallimaid maatükke müüakse Jurmalas. Seal küsitakse ühe ruutmeetri eest kaks korda rohkem kui pealinnas - keskmiselt 53 eurot (äärelinnas). Riias on maa hinnad oluliselt madalamad kui Tallinnas.