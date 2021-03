Investorid vaatavad kulla asemel aina enam võlakirjade poole

Investorid ootavad USA majanduse kiiret taastumist, kuna vaktsineerimine on hoogu saamas, kirjutab Reuters.

Kuld , mida peetakse keerulistel aegadel kindlaks väärtuse kandjaks, on sattunud ebasoosingusse. Kuna kulla hoidmise eest erinevalt näiteks võlakirjadest iga-aastaseid väljamakseid ei tehta, siis on võlakirjade kasvav intressimäär pannud investorid hoopis nende suunas vaatama.

„Põhiliselt rõhub kulda USA pikaajaliste võlakirjade tootlus," ütles DailyFX strateeg Margaret Yang. Ta märkis, et kuigi kuld peaks inflatsioonikaitsena kallinema, on see jätkuvalt languses.