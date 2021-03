Tallinna kinnisvarasse voolab ootamatust kohast värsket raha

Martin Vahteri kinnitusel toidab Tallinna kinnisvara IT-sektori buum. “Riigi jõukate edetabel on kümne aastaga muutunud ning mingis mõttes toimub sarnane omanikevahetus ka kinnisvaras. Kui kümme aastat tagasi oli rikaste topis rohkem tööstust ja transiiti, siis nüüd võtab IT- ja tehnoloogiasektor oma, mida ilmestab hiljutine Pipedrive’i müügitehing,” rääkis Vahter.