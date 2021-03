Suurfirmas Ragn-Sells toimuvad muutused. Kaks juhatuse liiget astuvad kõrvale

Rain Vääna on ettevõttes töötanud 2013. aastast, administratiivjuht Argo Rannamets alates 2001 aastast. Mõlemad on lisaks Eesti juhatusele töötanud ka Ragn-Sells Grupi juhtgrupis.

Selle ajaga on ettevõttest saanud üks Eesti hinnatumaid tööandjaid. “Oleme Argoga otsustanud teatepulga edasi anda. Oleme loonud väga tugeva organisatsiooni, mis on heas finantsilises seisus, tugeva meeskonnaga ja selge kasvustrateegiaga. Ragn-Sellsist on saanud Eestis üks hinnatumaid tööandjaid ja ringmajandust edendav tulevikuettevõte.“