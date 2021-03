Kredexi uusi meetmeid kritiseeritakse. Tähtsatele firmadele mõeldud laen kaob

Eelmisel kevadel kritiseerisid ettevõtjad kõvasti krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutuse KredExi meetmeid. Tagajärg oli see, et suur osa võimalikust summast ei leidnud teed majandusse. Seekord on summa märksa väiksem, kuid seda soovitakse täpsemini sihtida. Eelmise valitsuse ajal olnud riiklikult tähtsate ettevõtete laen kaotatakse aga täielikult.

„Edaspidi pole võrdsemaid võrdsete seas,” sõnab KredExi juhatuse liige Ivo Kuldmäe ja lisab, et KredEx saab otsustusõiguse endale tagasi. Kuldmäe annab mõista, et tähtsatele ettevõtetele mõeldud laenude puhul ei olnud neil varem erilist otsustusõigust.