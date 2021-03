Eestimaised Skeleton ja Bolt sattusid väga esinduslikku seltskonda

Ühe väljapakutud konkreetse meetmena soovitas grupp ettevõtteid luua Euroopa rohetehnoloogia fondi, mis investeerib tulevikusektoritesse. Fondi maht võiks ettevõttete hinnangul olla vähemalt 100 miljardit eurot ja see peaks keskenduma pikaajalistele investeerimismudelile, mille fookuses on osaluse omandamine ja ettevõtete kasumile orienteeritus.

“Euroopa on teadus- ja arendustegevuses ning süvatehnoloogias tugev, kuid on kehva turustamise tõttu Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest maha jäänud. Avalikul sektoril võiks olla siin suur roll, olles innovaatiliste lahenduste varajane ja toetav hankija, vähendades sellega tururiski enne toote täieliku valmisolekut kommertsialiseerimiseks. Selleks peab olema innovatsioon osaks riigihangete DNAst. Me ei saa alati maksta mineviku eest, peame investeerima tulevikku,” ütles Skeleton Technologies kaasasutaja ja CEO Taavi Madiberk.