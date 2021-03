Inbank sai nõukogu liikmeks IT-visionääri

„Inbank on oma nišis regiooni kõige ägedam fintech. Maailm, kus tegutseme, muutub kiiresti ning seetõttu vajame ka hoopis uutmoodi teenuseid, et ettevõtete kasvu ja inimeste heaolu taset kiiremini tõsta. Inbankil kui Euroopa pangalitsentsiga fintechil on selleks suur potentsiaal. Üheskoos sünnib kindlasti midagi uut ja huvitavat," sõnas Taavi Kotka.

Ta rõhutas, et Inbanki tugevuseks ja peamiseks konkurentsieeliseks Eesti finantsettevõtete seas on paindlikkus reageerida kiiresti turu muutustele ning pakkuda teenuseid, mida tarbijad kõige enam ootavad ja vajavad.

Inbanki asutaja Priit Põldoja sõnas, et Taavi Kotka liitumine nõukoguga on seotud panga strateegilise plaaniga siseneda uutele turgudele. „Meie eesmärk on jätkuvalt laieneda uutele turgudele ning töötada seejuures välja globaalse potentsiaaliga finantstooted ja -teenused. Taavil on tehnoloogiaettevõtete juhtimisel ja piiriüleste majandusmudelite skaleerimisel suurepärane kogemus, mida saame edukalt Inbankis rakendada," lausus Põldoja.

Taavi Kotka eesmärk Inbanki nõukogu uue liikmena on tuua nõukogusse tehnoloogiaalast ekspertiisi, mis aitaks nii uusi ideid arendada ja valideerida kui ka olemasolevaid tooteid parendada. Samuti tahab ta aidata kaasa Inbanki tooteportfelli skaleerimisele maailmaturgudel. „Lisaks meeldivad mulle väga Inbanki meeskond ning ettevõtte juhtimismustrid, mis haakuvad väga hästi sellega, kuidas mina olen oma ettevõtted üles ehitanud," ütles Kotka, kes on ka ise Inbanki väikeaktsionär.

Kotka on aktiivne ingelinvestor ning panustab tehnoloogiaalasesse haridus- ja teadustegevusse. Ta on tüdrukute tehnoloogia- ja robootikahariduse taseme tõstmisega tegeleva MTÜ Unicorn Squad üks asutajaid. Tema mahukasse start-up-portfelli kuulub 27 ettevõtet, sealhulgas Bolt, Starship Technologies, Transferwise, Veriff ja Salv. Varem on Kotka osalenud ühe Eesti edukaima IT-ettevõtte Webmedia (täna Nortal) ülesehitamisel ning tegutsenud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantslerina, töötades muu hulgas välja e-residentsuse kontseptsiooni. Alates 2018. aastast on ta Jio arenduskeskuse juht Eestis.