Tuntud kodumaine lihatööstus läheb üle uuele kaubamärgile. Suveks tullakse välja kümnete uute toodetega

„Lihavürsti kangelaskuju, elunautlejast Lihavürst sai loodud juba eelmisel sajandil ning on kahtlemata meid truult teeninud. Küll aga tajusime, et tarbijate eelistused on aja jooksul muutunud, mistõttu vajab meiegi kaubamärk värskendust. Pärast pikki arutelusid ja analüüse otsustasime lühikese ja konkreetse NÕO kasuks," ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

Ta põhjendas, et väga olulist rolli mängis ka see, et juba pikemat aega pole nende turuks mitte üksnes Eesti, vaid kogu Baltikum. „Seetõttu otsustasime viia brändi visuaali kõikides riikides ühtseks ning leida kujundused ja pakendid, mis sobivad igale turule. Samal ajal pole me ära unustanud oma päritolu, oleme oma eestimaisuse üle jätkuvalt väga uhked," märkis Kruustük, lisades, et aprilliks on suurem osa NÕO toodetest Eesti poelettidel uues kuues.

Pingutatakse kodumaise lihatarbija nimel

Möödunud nädalavahetusel korraldas Nõo Lihatööstus koos tuntud Eesti grillmeistrite Rain Käärsti ja Vambola Mooresega veebi-grillipeo, millega avati tänavune grillihooaeg. Eesolevaks suveks plaanib Nõo Lihatööstus turule tuua üle 600 tonni suvetooteid, mis on samas suurusjärgus mullusega. Kokku valmistab ettevõte algavaks hooajaks paarkümmend uut lihatoodet.

„Sarnaselt eelmise aastaga veedavad inimesed praegu suurema osa ajast kodus ja teevad ise süüa. Kuna paljud söögikohad on oluliselt oma tegevust piiranud või lausa suletud, pingutame hetkel enim just koduse lihatarbija nimel. Näeme, et inimesed eelistavad tooteid, mis valmivad kiirelt ja lihtsalt ning mida kiidavad heaks ka pere pisemad liikmed," ütles Kruustük, kelle sõnul on koroonaajal suurt kasvu näidanud just viinerite ja vorstide müük.

„Suvetoodete koguseid prognoosides julgen arvata, et nõudlus jääb samasse suurusjärku eelmise aastaga või ehk veidi isegi kasvab - kasvu julgen ennustada suurusjärgus 5%. Samas sõltub palju suvisest ilmast ja riigis kehtivatest piirangutest, mis võivad grilltoodete tarbimist oluliselt mõjutada," lisas Kruustük.