Ekspert kinnisvaraturust: võtke rahulikult, mingit buumi ei ole

Sellise olukorra on tekitanud klassiklaine olukord, kus nõudlus ületab pakkumise. Vähese pakkumise põhjuseks on inimeste soov müüki edasi lükata, sest pole võimalust midagi asemele osta või ei olegi sobivat pakkumist. Nõudlus on aga kasvanud seetõttu, et inimesed, kel on finantsvahendeid, soovivad neid paigutada kinnisvarasse. Asjale lisab vürtsi veel see, et ülehinnatud või muul viisil väheatraktiivsemad korterid seisavad portaalides jõude, samas kui kvaliteetsetele ja erilistele korteritele joostakse tormi.