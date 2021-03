Raha kaob. Maxima klientidel on kasutamata pea 350 000 eurot, mis aegub homme

„Maxima kutsub inimesi üles keskkonna huvides rohkem kasutama äpis olevat virtuaalset kaarti. See on lihtne, kiire ja loodussõbralik viis koguda boonusraha. Tuletame meelde, et virtuaalset kaarti saab kasutada ka tavakassas, kus tuleb skaneerida kassas olevat QR-koodi," selgitas Maxima turundusdirektor Tiia Schapel.

„Pöörame inimeste tähelepanu, et hiljuti tuli välja Maxima äpi uus versioon, kus on eraldi näha see osa boonusrahast, mis aegub märtsis. Kontrollige kindlasti, kas teie äpp on värskendatud, sest eelmisel versioonil polnud eraldi aeguv boonusraha näha," lisas Schapel.