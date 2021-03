Kõnnikoosolekud, veebiväsimus ja viktoriinid „Kas mäletad oma kontorit?”. Kas normaalsuseks muutuv kaugtöö osa?

Kümned ettevõtted jagasid Ärilehega kogemusi, kuidas töötajaid lõputuna näival koroonaajastul turgutada ja motiveerituna hoida. Alustuseks küllap üks olulisemaid tähelepanekuid: paljude jaoks juba aasta aega kestnud kodukontor ehk sõna otseses mõttes kodu (pere) ja kontori (töö) ühildamine ei peagi laitmatult välja tulema. Kui tööandjalt paindlikkust küsida ja tekkinud muresid kirjeldada, on suurem tõenäosus mõistvat suhtumist vastu saada.

Enamiku ettevõtete personalijuhid toovad esile, et koroonaaeg on töötajate vaimset tervist põhjalikult räsinud - see tuleb välja nii uuringutes kui ka tavavestlustes. Üldjoontes on probleemid ühesugused: stressi tekitab töötundidega samal ajal toimuv kodukool, kodukontoriks sobimatud eluruumid ja seegi, et kolleegidega on raskem suhelda ning tihti valdab eemalejäetuse ja üksinduse tunne.