Hansapost ja Kaup24 moodustavad Baltimaade suurima e-kaubandusäri

Pigu kaasasutaja ja tegevdirektor Dainius Liulys hakkab täitma ühinenud Grupi tegevjuhi rolli. „Pigu ja HHG ühinemine loob tõelise piirkondliku liidri ja on meie jaoks ainulaadne võimalus e-kaubanduse kasvu kiirendada Baltikumis ja Soomes. Paneme kokku kaks uskumatult andekat meeskonda ja loodame, et see aitab meie klientidel veebipõhise ostukogemuse parandamiseks kasutada meie ühist suutlikkust ja tehnoloogilist infrastruktuuri ning pidevalt täienevat tootevalikut. Mul on hea meel, et mul on nii kogenud ja tugev partner nagu Mid Europa, ja ootan huviga ühinenud Grupi järgmise kasvufaasi juhtimist,“ sõnas Liulys.