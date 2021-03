Swedbank ostis üle poole oksjonile pandud Eesti riigi võlakirjadest

„Eesti riik on tänu kõrgele krediidireitingule üks turvalisemaid kliente, kellele laenu anda ja raha paigutamise mõttes on see hea alternatiiv raha keskpangas hoidmisele. Lühiajaliste võlakirjade ostmisega aitame hea meelega kaasa riigi likviidsusreservide hoidmisele praegusel keerulisel kriisiajal," ütles Swedbanki treasury valdkonnajuht Marek Berkman.