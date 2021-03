FOTOD | Fahle korstnast saab Tallinna uus vaatetorn

Katlamaja koos korstnaga on endise paberivabriku üks põnevamaid mälestisi, millest saab piirkonna sümboolne keskpunkt ning oluline vaatamisväärsus ja tõmbekeskus Tallinnas. „Korstna sisemusse on plaanis ehitada keerdtrepp koos klaasist liftiga, mis viib otse korstna tippu, kust avanevad suurepärased vaated. Korstna otsa ehitatakse klaaskuppel koos terrassiga. Korsten on ühenduses endise katlamajaga, mille südamikku tuleb läbi korruste kõrguv avalik linnatänav ning erilise arhitektuuriga äri- ja büroopinnad,“ rääkis Fahle Pargi müügijuht Einar Niin.

Fahle Pargi arendaja Fausto Capital plaanib katlamaja ja korstna renoveerimisega alustada järgmise aasta alguses. „Viimaste aastatega on endise paberivabriku piirkonda kerkinud maitsekas ärikvartal, kus on end sisse seadnud Postimees Grupp, Apollo Grupp, Eesti töötukassa karjäärikeskus, Finest Media, Caffeine, Vaal Galerii ja paljud teised. Uus põnev terviklik linnakeskkond on loodud ajaloolisi paeseinu ja modernseid lahendusi kombineerides. Eestis ainulaadne klaaskatusega galeriitänav sidruni- ja apelsinipuudega, veesilmadega ning terrasside ja kohvikutega on üheks Fahle Pargi praeguseks pärliks. Nüüd saab Fahle Park omale ka vaatetorni ja avara koha kultuurisündmuste jaoks ning uued ruumid büroode jaoks. Edasi arendatakse piirkonda juba uute modernsete majade lisamisega,“ rääkis Einar Niin.