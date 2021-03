Möödunud aasta börsikomeedi käive ja kahjum kasvasid võimsalt

Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID-19 põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali sisustamine ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud.

Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul hästi vastu võetud ning esimene positiivne tagasiside seadmele on tulnud ka ettevõtte peamistelt eksporditurgudelt.

45% maailma saunaturust moodustavad Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa, mis on ühtlasi ka Saunumi peamised sihtturud. Saunumi seadmed lahendavad leiliruumides olulisi probleeme nagu õhupuudus, leiliruumi temperatuuri erinevusega põhjustatud ebamugavustunne (pea kuumas, jalad külmas), mistõttu on ettevõttel oluliselt usku müügimahu ja turuosa kasvatamisesse.

2021. aastal jätkab Saunum kasvu nii koduturul kui eksportturgudel. Saunum Group AS eesmärgiks on käibe kolmekordne kasv. Nüüd, mil Saunum on Eesti turul tuntust kogunud, siis COVID-19 mõju koduturule turustamisel juhtkond oluliseks ei hinda, küll võivad takistada üle-maailmsed liikumispiirangud sihtturgudel ekspordikasvu ning veel kiiremat laienemist, teatas ettevõte investoritele.