Teismelised ärimehed on leidnud lollikindla ärimudeli, kuid see ajab tavatarbijatel harja punaseks

Mis on “skalpeerimine”?

Sõna kasutatakse kirjeldamaks nähtust, kui keegi ostab interneti vahendusel suure hulga näiteks kontserdi- või festivalipileteid ning müüb need vaheltkasu teenides edasi. Skalpeerijad kasutavad tihti bot-e, arvutiprogramme, mis suudavad informatsiooni hekseldada kiiremini kui mis tahes inimene.

Piletite ostmine on aga eilne päev, nüüdseks on tegevus laienenud paljudele muudele internetis müüdavatele kaupadele, sest peale 2018. aastal algatatud kampaaniat, millest võtsid osa ka nimekad muusikud Ed Sheeran ja The Arctic Monkeys, keelas Ühendkuningriigi valitsus bot-ide kasutamine piletite ostmiseks, kuid hetkel teistlaadi kauba osas regulatsioonid puuduvad. Pole seadust, mis keelaks bot-ide kasutamist näiteks mängukonsoolide või jõusaalivarustuse ostmiseks, millest esimene on turul eriti kuum kaup. Pandeemiast tingitud poodide sulgemine pakub skalpeerijatele head pinnast, et internetiavarustes oma äri ajada.

18-aastane Jake, kes on üks veebikauplejatest, tõdeb, et teenitavad summad on suured. Eelmise aasta novembrist alates on ta tehingutega teeninud pea 12 000 eurot, kuid sellist tüüpi äriga alustas ta juba mõned aastad tagasi. Alguses teenis ta tulu disainerjalatsite Yeezy ja Jordan müügi pealt, kuid tänaseks vahendab noormees kasumlikumat toodangut. Üheks taoliseks tooteks on näiteks eelmise aasta lõpul välja tulnud Playstation 5 konsoolid, mis piiratud varude tõttu maksid järelturul suisa kuni 950 eurot tükk. See on pea kahekordne hind ning ka põhjus, miks paljud mängurid veel uut konsooli osta ei ole saanud.

Mitmed inimesed on üritanud endale hankida uusi konsoole, kuid tulutult. Toode tuleb müüki kindlal kellaajal ning müüakse vahetult pärast seda välja, enamasti on selle taga needsamad bot-id, kes suudavad teha kiireid oste. “See on frustreeriv, kui ma näen, et keegi on neid 15 tükki ritta ladunud ja müüb neid 700 euro eest,” vahendab BBC ühe pettunud konsoolihuvilise kommentaari.