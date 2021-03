"Arvuti- ja telefonimaksu" hakkab koguma üllatav asutus

Justiitsminister Maris Lauri avaldas heameelt selle üle, et kaua oodatud uuendused lõpuks ellu rakenduvad, kuid nentis, et süsteemi sisseseadmisel on oluline jätkuv koostöö. „Nagu iga suurema muudatusega, vajab uuendatud süsteem esialgu harjumist, milles on olulisel kohal teavitustöö ja tõhusa koostöö sisseseadmine tasu maksmiseks kohustatud isikutega. Arvestades Eesti Autorite Ühingu pikaajalist kogemust õiguste omajate esindamisel ja ka kõnealuse tasu kogumisel, on nad tasu kogumisega seotud ülesannete täitmiseks kõige sobivam organisatsioon. Usun, et peagi rõõmustame koos, et õiguste omajatele saab olema tagatud õiglane hüvitis isiklikuks kasutamiseks tehtavate koopiate eest.“